【公關大娜移@iM網欄】網紅不易做 商家忌憚 口和心不和

題：網紅不易做 商家忌憚 口和心不和

文：陳仕娜 （公關大娜移）



馬雲神隱之後，「雙十一」的含金量及矚目程度大不如前，今年輿論的焦點更被薇婭、李佳琦與歐萊雅最低價風波搶去，亦揭露了品牌/商家與帶貨網紅似敵非友的利益關係。風波源於薇李的粉絲買了比歐萊雅官方平台更貴的面膜，網紅為了維護自家的利益，不惜與品牌開火，要求商家把差價賠回顧客。歐萊雅貴為全球首屈一指的美妝巨擘，並無向薇李「跪低」，聲明只解釋「更低價」乃基於多種優惠疊加使用的結果，承諾將盡快提出解決方案。



這齣閙劇沒把歐萊雅逼上絕路，出乎意料之外，反而引起商家對帶貨網紅存在價值的反思。薇李之所以「串得起」，皆因有一班龐大的粉絲群撐腰，化腐朽為神奇的帶貨神力是他們的籌碼。「面膜門」令大家看清消費者「價格為王」的初心，無所謂的帶貨神男神女，唯價低者才是促銷的王道，而掌管定價生殺大權的是商家本身，網紅只是小分支，又如何能挾粉絲而令諸侯。更何況歐萊雅官方平台的追蹤人數高逾3.5億，號召力強大，自然穩如泰山。



歐萊雅忌憚的姿態，猶如一記耳光摑向網紅。愛惜羽毛者，尚且能把路走長久一點，網紅直播間若把關不力，推銷膺品，粉絲們絕對翻臉不認Idol，這種建基於利益上的愛去如朝露。薇李、快手一哥辛巴和抖音大佬羅永浩都曾「翻車」，辛巴最為慘烈，賣糖水扮燕窩的假貨，要賠償2億，還賠上聲譽。



網紅良莠不齊，並不代表品牌會離棄他們，但會逐漸削減投放的資源，佔據高地來精挑細選。大、中、小級的網紅多如牛毛，能否可持續地創造價值，而非流於話題性的炒作，具備良好的形象和聲譽，將是商家關注的要素。網紅第一股如涵控股今年4月突然私有化，短短兩年間黯然從納斯達克退市，旗下孵化的網紅凋零，公司名氣萎靡乏力，可見網紅生意絕不易做。



新產品和倉底貨要向網紅借力，憑靠他們舌燦蓮花，平地響雷或起死回生。專業的網紅應把自己當作商品的伯樂，發掘具潛質的佳品，廣而告之，為商家、自己、平台及消費者謀福，創造四贏。一級網紅的影響力無遠弗屆，網信辦應當建立KOL評核及分級發牌制度，不妨將如何向XYZ世代灌輸正確的消費觀及理財觀納入考核範圍。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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