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【電訊行業】歐洲13間電訊商發表聯合聲明 批評企業佔據網絡資源 矛頭直指Facebook、Netflix

環球政經 19:18 2021/11/29

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因應疫情影響，全球加速數位轉型，網絡會議、購物及娛樂等產業在發展同時，亦會造成網路流量大增，早前歐洲13間主要電訊公司發表聯合聲明，指控美國科技巨頭佔用大量網絡資源，認為他們有責任承擔開發歐洲電信網絡的部分成本。

【科技資訊】馬斯克Starlink推行受阻  印度政府要求停止預售服務【下一頁

根據路透社報導，歐洲電訊行業必須持續投放鉅額資金到5G、光纖網路和有線寬頻的領域，以應付越來越多由大型科技平台產生的網絡流量，以及該些公司提供的數據，雲端服務以及影音串流服務，根據統計，歐洲電訊行業在去年的投資增至 525 億歐元（594 億美元），創下了六年新高。


該聲明又指出想要維持數字化轉型的可持續性，必須依靠大型科技平台也公平地為網絡成本做出貢獻的情況下才能成功，儘管並未點名提及任何科技公司，但外界普遍推算該聲明主要針對Netflix 和 Facebook等美國企業。

【樓市熱話】港女買樓代價大 用盡60萬儲蓄仍不夠 需向家人借錢及作擔保人感猶豫【下一頁

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記者：鄭日棱

 

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