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【業績｜零售股】金象米母企金源米業中期轉蝕1399萬元　仍派中期息每股1.2仙

股市 20:31 2021/11/29

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【業績｜零售股】金象米母企金源米業中期轉蝕1399萬元　仍派中期息每股1.2仙

持有金象牌、袋鼠牌香米的金源米業 （00677） 公布截至9月底止中期業績，收益為8.5億元，按年增10.6%；淨虧損約1399.2萬元，去年同期賺3056.5萬元；每股蝕0.8仙，仍派中期息每股1.2仙。

業務分部，香港食米業務營業額為3.6億元，按年跌7.2%；越南便利店業務的營業額為3.99億元，按年增4.9%。

金源米業指，虧損主要因為（i）按公平值處理的金融資產未變現淨收益減少，期內未變現淨收益為533.2萬元，按年跌78.8%；（ii）便利店業務之使用權資產及物業、 廠房機器及設備的減值虧損1590.6萬元；（iii） 新冠疫情對集團核心業務業績之負面影響；及（iv）視作收購附屬公司錄得收益2436.8萬元，由重估原持有聯營公司權益之公平值及視作收購額外權益而產生。

金源米業表示，受新冠疫情的持續影響，加上政府施加的嚴格限制和消費意欲下降，導致食米營業額出現負增長，而由於同業之間的競爭和利潤率壓力普遍存在，集團的食米業務仍然充滿挑戰，將繼續穩固市場領先地位，拓展營銷和產品創新，優化各部門的營運效益，以提升集團的競爭力和盈利條件，實現可持續增長。

相關報道：【盈警】搶米潮下也要發盈警？　金源米業料全年盈轉虧

港股 金源米業（00677） 業績公布 香港

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