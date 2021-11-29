【有相睇】港島市區盤首期唔使50萬！上車客488萬購筲箕灣中心兩房

港島樓上車門檻相對較高，但若然不介意住細少，筲箕灣中心仍有500萬以下放盤選擇。美聯物業黎泳傑表示，該行剛促成筲箕灣中心一個307實呎上車盤成交，同區租客斥488萬元入市。

黎泳傑稱，剛成交的筲箕灣中心為B座低層A室單位，實用面積約為307呎，為兩房間格，原業主叫價約498萬元，議價後以約488萬元意頭價成交，折合實用呎價約15,896元。買家為同區租客，見樓價合預算，故斥資入市作上車之用。

單位內櫳圖片

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從代理提供的單位相可見，單位內櫳企理，附梗廚，外望市景。單位以488萬元成交，在俗稱「林鄭plan」的新按保計劃下，若只以樓價計，上述單位可承造九成按揭，首期最平要48.8萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供款19,282元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約46,181元。

據了解，原業主於2001年11月以約79萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約409萬元，持貨20年大幅升值約517%。

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