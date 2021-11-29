【疫市營商】香港失勢？調查：大灣區企業發展東盟市場　1成擬於新加坡設辦事處　

▲ 大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明（左）及香港貿發局研究總監關家明（右）均認為，香港及新加坡兩地是相輔相成，共同連繫大灣區與東盟市場。（受訪者提供圖片）

中國與東盟兩地已成為彼此最大的貿易夥伴，大灣區內亦有不少企業希望進一步把握東盟市場的發展機遇。

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香港貿易發展局及大華銀行香港分行早前一同進行調查，今日公布《大灣區與東盟間的貿易與投資及香港的角色》研究報告。調查於今年7月至9月進行，657間受訪企業目前正在東盟從事貿易、投資或經營業務，或者計劃於3年內拓展至東盟市場，

調查結果發現，企業期望香港作為兩地之間的樞紐，可扮演「盲公竹」的角色，針對其需求提供相關服務。在東盟10國當中，新加坡、馬來西亞、越南、泰國及菲律賓是最受大灣區企業歡迎的貿易和投資目的地。

大華銀行：企業採1+1模式 港、星非互相取代

新加坡、馬來西亞及越南亦各有超過5成的受訪企業，計劃在未來3年以該地作為銷售市場。值得留意的是，有10.4%的受訪企業將會在新加坡開設地區辦事處。

新加坡和香港一直被視為比較對象，甚至是競爭對手。大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明強調︰「企業是採取1+1的模式」，即香港與新加坡各設一個辦事處，負責連繫大灣區與東盟市場；並非互相取代。

大企業看重香港的平台角色

另一方面，在拓展東盟市場時，因言語及文化不通，故企業亦期望有一枝「盲公竹」。縱然是較大規模的企業，即去年公司營業額達1000萬美元或以上，比一般企業更重視香港的平台功能和角色。特別是香港的優勢在於完善的物流網絡及緊密聯繫，和高效率的跨境貨物流動。

香港貿發局研究總監關家明續指，有不少企業在開拓新市場時，亦希望可掌握當地政府、官方機構的資訊。而調查亦有不少受訪者反映，希望香港可為大灣區企業提供一站式的商務中心、與大灣區其他城市推動稅制簡化、促進商業資訊流動等。

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記者：葉泳珊