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【股權集中】證監會指森松國際股權高度集中　街貨佔比僅約6%

股市 19:13 2021/11/29

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證監會指森松國際股權高度集中於極少數股東。

證監會指森松國際 （02155） 股權高度集中於極少數股東，撇除主要股東及其他17名股東後，其他股東合共僅持6.57%該公司已發行股份。

證監會指森松國際於11月11日有17名股東合共持有2.19億股該公司股份，佔已發行股本21.14%。有關股權，連同由該公司主要股東持有之7.5億股 （佔已發行股份72.29%），相當於該公司當日已發行股份總額之93.43%。因此，該公司當日只有6817.8萬股由其他股東持有，佔已發行股份6.57% 。

上市5個月股價升逾4倍 【下一頁】

森松國際於今年6月28日上市，配售和公開發售股份總數為2.5億股，佔經擴大已發行股本之25%。假設超額配股權獲悉數行使，上市時該公司前25名股東所持有的股份總數，合共佔已發行股份93.22%。今年7月15日，該公司宣布有關公開發售之超額配股權已被悉數行使，涉及合共3750萬股股份。

證監會又指，該股上市當天收市價為8.90元，較首次發售價高出258.87%。至上周五，該股收市價為13.18元，較首次發售價2.48元高出431.45%。證監會提醒，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該股價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時須審慎行事。

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港股 森松國際（02155） 證監會

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