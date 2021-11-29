多年來被批交通配套差　4年前照買日出康城晉海　最後笑賺50%離場

將軍澳日出康城屢遭批評交通配套差，而且供應太多，但樓價愈升愈有。有買家四年前不理太多，堅決一手購入新地（00016）與港鐵（00066）合作發展的日出康城晉海，現勁賺逾五成離場。

中原地產柯勇說，日出康城4期晉海2A座低層C室，實用面積498平方呎，兩房間隔，座向正東方，望翠綠開揚景，剛以888萬元易手，實用呎價約18,160元。

資料顯示，原業主於2017年10月以590萬元買入單位，持貨4年，現賬面獲利298萬元離場，物業期內升值逾五成。他續說，本月至今暫錄約6宗成交，平均實用呎價約17,780元。

焦點新盤

皓日示範單位直擊 拆門拆牆大變身 兩房變一房【下一頁】

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