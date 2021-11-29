  • 23°C
香港時間 : 20211129日 (一) 20:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡服務】歐洲11間電訊商聯署　要求美國大型科企分擔網絡建設成本

科技 19:40 2021/11/29

分享：

最近有歐洲11間電訊商聯署，要求美國大型科企需分擔部分網絡建設成本。

隨著Netflix、Youtube等串流平台愈漸流行，其網絡流量不斷增加，導致電訊商在建設網絡成本上需投放更多資金，以進行長遠規劃。最新外媒報道指，歐洲共有11間電訊商正在聯署，要求美國大型科技企業需分擔部分網絡建設成本。

<<【網絡安全】雲端用戶注意！　Google警告：礦工正入侵雲端平台進行挖礦

<<【網絡私隱】澳洲擬立法打擊網絡欺凌　或公開「鍵盤戰士」資料

外媒報道指，德國電訊Deutsche Telekom、意大利電訊Vodafone、法國Orange、英國電訊、保加利亞Vivacom、比利時Proximus等11間歐洲主要電訊公司發表聲明指，由於旗下主要網絡流量由大型科技平台產生，相關電訊部門需持續性進行大量投資，因此美國科技巨頭有責任分擔企業的部分網絡建設成本。

報道又引述數據指出，去年歐洲電訊業的投資增加至525億歐元（約4,633億港元），更創下6年新高。此外，歐洲也有不少電訊公司批評，歐洲議會正在計劃取消歐盟內部的電話通話附加費，此舉將剝削公司收入來源，並會在4年內減少超過20億歐元（約176億港元）營業額。

責任編輯：李寶如

相關文章

【網絡安全】適逢年底購物旺季　11月份惡意網站數量較本年平均激增178%
2021/11/26
【網絡安全】適逢年底購物旺季　11月份惡意網站數量較本年平均激增178%
【衛星網絡】Starlink英國網速飆升　大幅拋離競爭對手
2021/11/27
【衛星網絡】Starlink英國網速飆升　大幅拋離競爭對手
【5G網絡】美電訊商AT&T及Verizon限制5G網絡服務　調查頻譜對飛機安全影響　
2021/11/25
【5G網絡】美電訊商AT&T及Verizon限制5G網絡服務　調查頻譜對飛機安全影響　
【網絡安全】人為操縱勒索軟件攻擊增　專家籲做好「零信任策略」部署
2021/11/23
【網絡安全】人為操縱勒索軟件攻擊增　專家籲做好「零信任策略」部署

你可能感興趣

【網絡安全】適逢年底購物旺季　11月份惡意網站數量較本年平均激增178%
14:45 2021/11/26
【網絡安全】適逢年底購物旺季　11月份惡意網站數量較本年平均激增178%
【衛星網絡】Starlink英國網速飆升　大幅拋離競爭對手
13:00 2021/11/27
【衛星網絡】Starlink英國網速飆升　大幅拋離競爭對手
【5G網絡】美電訊商AT&T及Verizon限制5G網絡服務　調查頻譜對飛機安全影響　
14:22 2021/11/25
【5G網絡】美電訊商AT&T及Verizon限制5G網絡服務　調查頻譜對飛機安全影響　
5G 電訊商 串流 編輯 營業額 歐洲 電訊 Netflix 歐盟 意大利

下一篇文章

【雲端服務】混合雲成大趨勢　企業數據儲存需求大增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色物流】菜鳥由包裹瘦身入手　智能化運作模式減碳排放
【綠色物流】菜鳥由包裹瘦身入手　智能化運作模式減碳排放
【摺疊手機】傳OPPO將發布首款摺疊手機　2K畫質配備5,000萬像素自拍鏡頭
【摺疊手機】傳OPPO將發布首款摺疊手機　2K畫質配備5,000萬像素自拍鏡頭
【平板電腦】HMD Global推首款平板電腦Nokia T20　售1,898元起明日正式上市
【平板電腦】HMD Global推首款平板電腦Nokia T20　售1,898元起明日正式上市
【2021聖誕節】果迷聖誕禮物提案　最平749元起跳是甚麼？
【2021聖誕節】果迷聖誕禮物提案　最平749元起跳是甚麼？
【網絡安全】雲端用戶注意！　Google警告：礦工正入侵雲端平台進行挖礦
【網絡安全】雲端用戶注意！　Google警告：礦工正入侵雲端平台進行挖礦
【衛星網絡】Starlink英國網速飆升　大幅拋離競爭對手
【衛星網絡】Starlink英國網速飆升　大幅拋離競爭對手
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款