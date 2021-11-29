【網絡服務】歐洲11間電訊商聯署　要求美國大型科企分擔網絡建設成本

▲ 最近有歐洲11間電訊商聯署，要求美國大型科企需分擔部分網絡建設成本。

隨著Netflix、Youtube等串流平台愈漸流行，其網絡流量不斷增加，導致電訊商在建設網絡成本上需投放更多資金，以進行長遠規劃。最新外媒報道指，歐洲共有11間電訊商正在聯署，要求美國大型科技企業需分擔部分網絡建設成本。

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外媒報道指，德國電訊Deutsche Telekom、意大利電訊Vodafone、法國Orange、英國電訊、保加利亞Vivacom、比利時Proximus等11間歐洲主要電訊公司發表聲明指，由於旗下主要網絡流量由大型科技平台產生，相關電訊部門需持續性進行大量投資，因此美國科技巨頭有責任分擔企業的部分網絡建設成本。

報道又引述數據指出，去年歐洲電訊業的投資增加至525億歐元（約4,633億港元），更創下6年新高。此外，歐洲也有不少電訊公司批評，歐洲議會正在計劃取消歐盟內部的電話通話附加費，此舉將剝削公司收入來源，並會在4年內減少超過20億歐元（約176億港元）營業額。

責任編輯：李寶如