【Omicron變種】南韓暫緩放寬防疫 或改完成接種定義

南非新發現的新冠肺炎變種病毒Omicron被指嚴重威脅全球，其他國家相繼收緊防疫。南韓總統文在寅周一（29日）宣布，暫緩第二階段放寬疫情措施，並在之後4周內實施特別防疫措施。文在寅表示，南韓需加快第3針新冠疫苗接種，民眾以後需視第3針為完成接種步驟之一。

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《韓聯社》報道，截至周日（28日）0時， 首都圈共1,265名確診者輪候床位，按日增加98人，同日亦新增56宗死亡個案，連續2日創新高。文在寅周一表示，南韓新確診、重症及死亡患者持續增加，醫院病床使用率趨近飽和。

南韓政府原定周一評估首階段措施放寬4周後情況，以及考慮會否如期進行第二階放寬措施。但因疫情擴散情況已超預期，南韓政府決定暫緩第二階段放寬，之後4周內將實施特別防疫措施。文在寅強調，不會輕易放棄分階段放寬。《韓聯社》分析指，特別防疫措施不會限制部分場所的營業時間及聚集人數。

文在寅指，現時當務之急要盡快完成第3針疫苗接種工作。民眾以後需改變觀念，第3針疫苗並非加強劑，而是完成疫苗接種的基本步驟之一，即打完第3針才算完成接種。

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南韓政府正為療養醫院等設施內人士接種第3針，文在寅表示，提高青少年接種率亦十分重要。與成人接種率相比，南韓12至17歲青年接種率偏低，當局需想辦法提高，例如到校為學生接種等，亦會效仿美國等國家，安排5至12歲兒童接種。

文在寅強調，需嚴格預防Omicron變種病毒傳入南韓。他亦呼籲國民保持警惕，遵守防疫規則，並指在分階段放寬限制措施過程中，民眾需肩負更多責任。南韓周日（28日）已全面禁止最早發現Omicron變種病毒的8個非洲國家旅客入境，但南韓政府周一表示，暫未打算因新變種病毒而全面封關。

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責任編輯：李俊儀