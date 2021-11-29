【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　

二手居屋向來受買家歡迎，因居屋造價相對較低，部分屋苑又享地利之便，配套、交通皆成熟。不過，若業主開價太高，就未必被市場接受，最近青衣偉景花園就有放盤單位兩月內累減逾兩成才獲接手。

中原地產陳輝麟表示，偉景花園本月錄得2宗成交，包括5座低層兩房單位，屬最低層，實用面積550平方呎，附靚裝修，自由市場叫價800萬元，9月放盤，期間多次降價，最終累減171.2萬元或21%，以628.8萬元沽出，實用呎價11,433元。

單位內櫳圖片

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據了解，原業主於2004年2月以108萬元自由市場價購入單位，持貨17年轉售，帳面獲利520.8萬元，單位期內升值4.8倍。

陳輝麟指，青衣區二手交投逐步回穩，本月至今錄得53宗成交，相比上月全月43宗成交回升約23%。業主普遍願接受議價，刺激成交加快。

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