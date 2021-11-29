【變種病毒】Novavax展開針對Omicron疫苗研究 預料未來數星期內準備測試及生產

美國藥廠Novavax表示，現時已展開針對新變種病毒Omicron的新疫苗研究工作，預料於未來數星期內測試及生產疫苗。

該公司表示，現階段已開始針對其基因序列，研發一種病毒刺突蛋白，並不會引發疾病，僅會觸發免疫系統，並預料初期準備工作需時數周。

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於今年6月時，公司宣布有關於疫苗第3期臨床試驗數據，顯示出疫苗整體效力達90.4％，可100%預防中度或重症，對抗英國變種（Alpha）、南非（Beta）、巴西（Gamma）及印度（Delta）變異株效力達93%。

另外，藥廠BioNTech日前亦表示，正就有關Omicron變異株會否令疫苗失效的研究工作，預料最遲於兩星期內得知結果；美國強生亦指出，現時也進行類似測試。

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責任編輯：潘曉豐