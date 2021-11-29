【小心掘礦】Google發表報告警告 礦工入侵雲端平台 86%被用作密集挖礦

加密貨幣的興起，令不少人投入「挖礦」，但此舉無疑地帶來網絡安全隱患。Google日前發布一份《Threat Horizons》報告，指加密貨幣礦工正入侵Google Cloud，當中更有近86%被用作密集挖礦。

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Google在報告中表示，發現到其雲端服務平台遭到攻擊，不法分子使用受破壞的雲端帳戶進行加密貨幣挖礦，而最近被入侵的50個Google Cloud帳戶中，有近86%被用來進行加密貨幣挖礦。

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而入侵的原因，Google指48%的用戶因賬戶密碼較為薄弱、沒有密碼、或沒有API認證，而26%是由於第三方軟件的漏洞而產生。Google又指，大部分入侵事件中，帳戶在被盜用的22秒內下載加密貨幣挖礦軟件，而約10%用於掃描網路上其他公開資源，來辨識易受攻擊的系統，另外8%則是被用來攻擊其他目標。

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責任編輯：羅浩濂