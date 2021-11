【英國王室】被指憂慮梅根子女膚色 查理斯斥作故仔

英國哈里王子與妻子梅根今年初接受名嘴奧花雲費訪問,稱有英國王室成員曾擔憂她與哈里的兒子阿奇膚色黝黑。有美國記者出版新書聲稱英國王儲查理斯為談論哈里梅根子女膚色的王室成員,但查理斯斥責相關説法純屬作故仔。

梅根(Meghan Markle)有非裔血統。梅根在今年初的訪問表示她與哈里(Prince Harry)的兒子阿奇(Archie)出生前,有王室成員已對阿奇的膚色十分憂慮,談論他出生時膚色將會有多深。

美國記者安德森(Chris Anderson)曾於報導名人新聞的雜誌《People》任職編輯,他的新書《Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan》於今日(30日)出版。

安德森於書中指控查理斯(Prince Charles)曾向妻子卡米拉(Camilla),表達他對哈里梅根子女膚色的疑慮。

安德森指哈里梅根2017年11月27日宣布訂婚當日,查理斯詢問卡米拉:

我想知道他們的子女會是甚麼樣子? (I wonder what the children will look like?)

據安德森於書中所述,卡米拉當時對這個問題感到吃驚,然後回答:

嗯,我敢肯定(他們)絕對是漂亮的。 (Well, absolutely gorgeous, I’m certain.)

然後查理斯再表示:

我的意思是,你覺得他們的子女可能會是甚麼膚色? (I mean, what do you think their children’s complexion might be?)

安德森於書中引述另一名知情人士指,哈里曾向查理斯抱怨此事,而查理斯表示哈里對此事的反應太敏感,從而令哈里感到沮喪。

克拉倫斯宮(Clarence House)發言人代表查理斯回應事件,指安德森的説法純屬作故仔(this is fiction),也不值得作進一步回應。

