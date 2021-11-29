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【周焯華受查】澳門保安司：​樂見未來與內地達成刑事司法互助　持續留意博彩罪案變化　將開展突擊巡查

股市 18:36 2021/11/29

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【周焯華受查】澳門保安司：​樂見未來與內地達成刑事司法互助　持續留意博彩罪案變化　將開展突擊巡查（資料相片）

外號「洗米華」的太陽城集團 （01383） 主席周焯華被指涉嫌經營跨境賭博活動，日前內地溫州市人民檢察院發出逮捕批准，但其後周焯華被澳門司警拘捕。

今日澳門立法會上就保安司範疇進行的施政辯論，有澳門媒體指，有議員關注與內地司法互助引渡問題，列席的保安司司長黃少澤表示，當中複雜的政治等問題，因此一直與中央商討未有結果，未來若能開展樂見其成。

黃少澤又稱，犯罪有屬地原則，無法介入，隨著越來越多居民在深合區生活和工作，現時在符合法律的原則下，與內地有不錯的合作及良好的基礎，未來會進一步溝通。

關於執法部署，黃少澤表示，司法警察局會持續留意博彩罪案的變化形勢，不斷完善駐場及巡查機制，開展突擊巡查，以有效應對博彩場所內的刑事案件及突發事件。警察局會繼續透過多渠道追查虛假賭博或懷疑詐騙網站，預防和打擊盜用信用卡進行網上消費的網絡犯罪。

【周焯華受查】周焯華據報今早送往路環監獄　太陽城系多股停牌、太陽娛樂插6成後乾彈

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港股 太陽城集團（01383） 周焯華

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