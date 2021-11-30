【業績│燃氣股】中國燃氣挫15%　半年純利跌19%息10仙　毛利率大跌11個百分點

▲ 【業績│燃氣股】中國燃氣半年純利跌19%中期息維持10仙 毛利率大跌11個百分點

中國燃氣 （00384） 截至9月底止半年純利跌19.3%至41億元，中期息維持10仙。期內天然氣售氣總量增長21.1%至155.3億立方米；總收入增長43.4%至389.5億元，毛利減少7.8%至80億元。毛利率大跌11.4個百分點至20.6%。中國燃氣周二早段跌逾15%，低見14.6元，現報14.8元。

中燃上半財年新獲取10個城鎮管道燃氣項目。截至9月底，累計共於30個省、市、自治區取得652 個擁有專營權的管道燃氣項目，並擁有32個天然氣長輸管道、554座壓縮╱液化天然氣汽車加氣站、一個煤層氣開發項目及113個液化石油氣分銷項目。

工商業用戶累計增長逾一成

期內集團累計接駁18,531戶工業用戶及28.6萬戶商業用戶，分別較去年同期增長約18.9%和13.5%。工業用戶及商業用戶的平均接駁費分別為每戶14.9萬元人民幣及21,306元人民幣。

居民用戶方面，新增接駁172.6萬戶天然氣居民用戶，較去年同期下降約39%。城市燃氣項目、鄉鎮氣代煤項目之居民用戶的平均接駁費分別為每戶2,482元人民幣及2,950元人民幣。

智能微管網業務目前已簽約居民用戶超過250萬戶，而協議簽約地區內符合投資標準的居民戶數超過2,500萬。

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