【職場熱話】打工仔選擇工作的首要條件是甚麼？ 列舉5大因素成催化劑

打工仔選擇工作除了考慮人工之外，興趣亦是找工作的因素之一，最近有一名網民在網上討論區發文，詢問大家選擇工作的首要條件是甚麼。

按圖了解更多，首要條件包括甚麼：

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此貼文一出後，引來網民討論，大多數認為人工是首要考慮的條件，其次是工作地點，如果車程距離家中很遠的話就不會商討；最後才是工作量多與少，若果工作內容複雜就不考慮。另有網民認為無法選擇任何條件，它是所有因素結合起來的優惠套餐。

另有見解的網民則覺得年輕人工作不要怕「蝕底」，上班最重要有所得著，並且把握每個學習機會。

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責任編輯：陳頌潔