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【跨境理財】大灣區跨境數據互信互認平台正式啟動 助兩地銀行進行跨境客戶KYC程序

環球政經 18:31 2021/11/29

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為配合粵港澳大灣區跨境金融服務高速發展，首個由內地政府機關出資建設的「大灣區跨境數據互信互認平台」正式啟動。該平台由南沙政府出資建設、監督及管理，建構平台主要目的為促進粵港澳三地全方位深度合作，積極實踐跨境數據流通。首階段將提供金融類跨境身份驗證服務，協助兩地銀行進行跨境客戶KYC（認識你的客戶）程序。

香港信貸資料服務機構諾華誠信有限公司（下稱諾華誠信）宣布，其合資公司廣州南沙諾華數據有限公司（下稱諾華南沙）為平台運營商，提供合法合規之渠道，滿足市場對跨境數據信息流通之需要。

【筍工推介】環保署請法律資訊助理 月薪1.8萬 主要職責一覽 【見下頁

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平台獲中國銀行及交通銀行鼎力支持，三方今日在南沙舉行的啟動儀式上簽訂戰略協議，將使用「大灣區跨境數據互信互認平台」進行跨境業務。而本港銀行亦可透過運營商使用平台服務進行跨境客戶KYC，核檢內地客戶提供的個人資訊，有效提升兩地金融機構對於跨境金融風險的識別及風險管理能力，滿足監管機構要求。

諾華誠信行政總裁何佳意表示：「參與營運大灣區跨境數據互信互認平台，標誌著公司拓展大灣區業務一個新的里程碑。鑑於兩地對數據相關之法規各有不同，希望藉此平台發揮自身在跨境數據及身份認證方面的優勢，積極推動資料互認標準化，長遠建立統一的風險評估機制，協助兩地金融機構把握大灣區互聯互通機遇。」

 

 

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撰文 : 陳楚琨

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