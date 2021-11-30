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【BNO移民英國】兩大因素刺激樓市 成交量創14年最高

環球社會熱點 09:05 2021/11/30

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英國為港人移民熱門地點之一，當地樓市亦備受關注。英國樓價在2021年屢創新高，物業網站Zoopla預期，今年的成交量會創下自2007年後的新紀錄。Zoopla分析指出，民眾轉為尋求空間更大的房屋及印花稅假期刺激樓市交投。

【BNO移民英國】樓市交投量10月減半 創同期10年新低 【下一頁】

【BNO移民英國】2萬英鎊買到2房 英媒：全國最平 【下一頁】

雖然英國政府早前公布10月數據，指印花稅假期完結後，成交量便跌逾一半。但Zoopla估計，今年成交量亦會超越2007年，成為14年來最忙碌一年。Zoopla預料，每16間私人物業會有1間在12月轉手。

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Zoopla指出，兩大因素令英國樓市在2021年大為暢旺。新冠肺炎疫情下，民眾被動留在家中時間增長，轉而尋求更大空間的房屋，例如有花園或是額外房間用以在家工作。同時，印花稅假期亦助長樓市交投。

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Zoopla表示，英國樓價年度增長達6.9%，平均價格過去一年內上升1.55萬英鎊（約16.1萬港元）。多項數據分析亦顯示，英國樓價在10月仍然有增長，一反眾多專家的預測。不過，英國預計下月會首度加息，再加通脹可能煞停樓市增長。

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責任編輯：吳漢培

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