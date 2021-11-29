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【職場熱話】打工仔離職兩年 斷聯舊同事無故打擾 求教電腦系統操作 無禮態度令人氣憤

理財智慧 18:25 2021/11/29

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不知道大家在離職後又會不會與舊同事保持聯絡呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己經已從舊公司離職2年，期間與舊同事也沒有聯繫，然而最近有一位舊同事無故聯繫樓主，並以命令的語氣要求樓主教其使用一公司的電腦系統。

樓主指自己收到一個2年沒有聯繫的舊同事的信息，而內容大致是關於那同事因轉了新工，不懂得使用其公司的電腦系統，但因知道樓主也曾在那公司待過，懂得使用那電腦系統，於是便以命令的語氣要求樓主去教他，而這使樓主感到好像是理所當然要幫他那般，於是樓主最後決定不理會他。

【職場熱話】新工職位高一級  人工多25％   打工仔遞信後被公司加薪挽留  去或留人生抉擇 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「做得好，你應該要封鎖他的電話號碼。」，「他以為世界是圍著他轉嗎？」，「收他錢吧！」，也有人指，「真是人無恥便無敵。」。

【延伸閱讀】【公屋裝修】一家三口獲派水泉澳邨  27萬平裝330呎單位  燈槽做滲光效果 營造屋內豪華時尚感 下一頁

    點擊圖片放大
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另有網民指，「究竟他們有沒有想過幫是人情，不幫是道理呢？想免費也要好禮貌一點吧！」。

【職場熱話】 大廈保安員「真人不露相」   一聊天先知底細   財力引人嘩然 下一頁

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責任編輯：關海儀

 

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