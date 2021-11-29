【聖誕好去處】海洋公園12月18日起舉行「好想聖誕2021」成人優惠套票360元無限次盡享所有景點

聖誕節快到了，海洋公園今日（29日）宣布，由12月18日至2022年1月2日期間，舉行《好想聖誕2021》，於園內海濱樂園廣場設置「好Chill．歐遊巿集」，和各位一同慶祝聖誕節！

海洋公園今年推出全新收費模式，以自選方式享受個人化體驗，訪客可選擇港幣360元的聖誕優惠套票，即日無限次到訪海濱樂園和高峰樂園的所有景點，以及遊樂設施；亦可選擇港幣10元的聖誕小鎮入場門票感受聖誕氣氛、購物及享受美食，憑票可於下午2時後遊逛夢幻水都人工湖及海濱樂園廣場，當中包括「好Chill．歐遊巿集」、「閃亮聖誕派對」及「光影都會」。大家更可即場選擇升級旅程，參加園內不同的按次收費活動及遊覽各景點。

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海洋公園還邀請了魔術師甄澤權Louis Yan將登上海洋公園怡慶坊「Louis Yan魔法狂想」舞台，結合幻象、特技和互動元素的魔術絕技，為觀眾帶來意想不到的表演。

而小朋友亦可參加由專業魔術師授課的「魔法學堂」，亦可體驗「Chill聖誕動物手作坊」及「聖誕花藝師」工作坊，製作聖誕裝飾。

活動期間，五光十色的聖誕燈光將照亮整個海濱樂園廣場，位於中心地帶的聖誕樹更會於晚上6時30分點亮，加上聖誕市集內的所有木製小屋都會閃爍著鮮豔的彩燈，為公園增添醉人的浪漫氣息。

除了節日燈飾外，夜間多媒體光雕投影匯演「光影都會」將於晚上8時正於夢幻水都人工湖上映，透過激光和噴泉等特殊效果，帶來多重感官震撼。

海洋公園好想聖誕2021活動概覽︰

門票類別／活動景點 聖誕小鎮入場門票 (下午2時後入場) 聖誕優惠套票 標準入場門票／智紛全年入場證／無限FUN入場證 價錢 成人︰港幣10元 小童︰港幣10元 成人︰港幣360元 小童︰港幣215元 （連一張港幣30元的零售電子現金券） 參考公布價格 可到訪景點 夢幻水都人工湖和海濱樂園廣場 （包括海濱樂園的『好Chill．歐遊巿集』、『閃亮聖誕派對』及『光影都會』） 包括 包括 包括 海洋奇觀 須額外付費 港幣60元 香港賽馬會四川奇珍館 須額外付費 港幣40元 海濱樂園的威威天地、 亞洲動物天地及香港老大街 不包括 高峰樂園 不包括 按次收費活動 Louis Yan魔法狂想 港幣180元 港幣80元 魔法學堂及 Chill聖誕動物手作坊 港幣100元 港幣50元 聖誕花藝師 港幣180元 港幣120元

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責任編輯：潘曉豐