【聖誕好去處】海洋公園12月18日起舉行「好想聖誕2021」成人優惠套票360元無限次盡享所有景點

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聖誕節快到了，海洋公園今日（29日）宣布，由12月18日至2022年1月2日期間，舉行《好想聖誕2021》，於園內海濱樂園廣場設置「好Chill．歐遊巿集」，和各位一同慶祝聖誕節！
海洋公園今年推出全新收費模式，以自選方式享受個人化體驗，訪客可選擇港幣360元的聖誕優惠套票，即日無限次到訪海濱樂園和高峰樂園的所有景點，以及遊樂設施；亦可選擇港幣10元的聖誕小鎮入場門票感受聖誕氣氛、購物及享受美食，憑票可於下午2時後遊逛夢幻水都人工湖及海濱樂園廣場，當中包括「好Chill．歐遊巿集」、「閃亮聖誕派對」及「光影都會」。大家更可即場選擇升級旅程，參加園內不同的按次收費活動及遊覽各景點。
更多 詳情：
海洋公園還邀請了魔術師甄澤權Louis Yan將登上海洋公園怡慶坊「Louis Yan魔法狂想」舞台，結合幻象、特技和互動元素的魔術絕技，為觀眾帶來意想不到的表演。
而小朋友亦可參加由專業魔術師授課的「魔法學堂」，亦可體驗「Chill聖誕動物手作坊」及「聖誕花藝師」工作坊，製作聖誕裝飾。
活動期間，五光十色的聖誕燈光將照亮整個海濱樂園廣場，位於中心地帶的聖誕樹更會於晚上6時30分點亮，加上聖誕市集內的所有木製小屋都會閃爍著鮮豔的彩燈，為公園增添醉人的浪漫氣息。
除了節日燈飾外，夜間多媒體光雕投影匯演「光影都會」將於晚上8時正於夢幻水都人工湖上映，透過激光和噴泉等特殊效果，帶來多重感官震撼。
海洋公園好想聖誕2021活動概覽︰
|門票類別／活動景點
|
聖誕小鎮入場門票
(下午2時後入場)
|聖誕優惠套票
|標準入場門票／智紛全年入場證／無限FUN入場證
|價錢
|
成人︰港幣10元
小童︰港幣10元
|
成人︰港幣360元
小童︰港幣215元
（連一張港幣30元的零售電子現金券）
|參考公布價格
|可到訪景點
|夢幻水都人工湖和海濱樂園廣場 （包括海濱樂園的『好Chill．歐遊巿集』、『閃亮聖誕派對』及『光影都會』）
|包括
|包括
|包括
|海洋奇觀
|
須額外付費
港幣60元
|香港賽馬會四川奇珍館
|
須額外付費
港幣40元
|
海濱樂園的威威天地、
亞洲動物天地及香港老大街
|不包括
|高峰樂園
|不包括
|按次收費活動
|Louis Yan魔法狂想
|港幣180元
|港幣80元
|
魔法學堂及
Chill聖誕動物手作坊
|港幣100元
|港幣50元
|聖誕花藝師
|港幣180元
|港幣120元
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責任編輯：潘曉豐