【雲端服務】混合雲成大趨勢　企業數據儲存需求大增

▲ 日立製作所旗下子公司Hitachi Vantara瞄準市場需要，升級混合雲資料儲存產品組合，協助客戶解決資料上的挑戰。

隨著混合雲逐漸成為大趨勢，企業對數據儲存的需求及要求亦有所提升。日立製作所旗下子公司Hitachi Vantara瞄準市場需要，全面升級混合雲資料儲存產品組合，協助客戶解決資料上的挑戰，包括資料儲存、管理和分析等，應對混合雲工作模式。

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Hitachi Vantara香港區總經理蔡承智表示，產品組合提升將在未來企業混合雲數據策略發揮關鍵作用。當中VSP 5000系列及E系列混合雲產品可在內部、外部以至基於雲的儲存環境提供高效、整合及企業級數據服務，以滿足客戶數碼業務對靈活性及高效能的需求。

針對中小企講求經濟效益及靈活應用，公司推出VSP E590及E790儲存方案，兩者新增的SAS擴充功能可滿足應用程式的低延遲與中小企客戶對低成本的要求，確保客戶在使用高容量、低成本的媒體保存資料時，同時亦能享有高效表現。在安排方面，透過簡單的自動安裝設定和內建管理功能，VSP E系列系統可在30分鐘內啟動並執行。

企業在數據儲存除了講求高容量、低成本，亦希望數據可以就地遷移。Hitachi Vantara針對此需求，在新推出的儲存產品VSP 5000系列增加現代儲存保障計劃及數據就地遷移。其中現代儲存保障計劃 （Hitachi Modern Storage Assurance）為VSP 5200與VSP 5600的新服務，能簡化耗時數年的採購過程，協助客戶順利升級至新世代的VSP技術。

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採AI技術 助數據智能化

數據安全也是企業的關注點，Hitachi Ops Center以人工智能（AI）和機器學習（ML）技術應用於報告、效能優化和智能數據管理，亦可用於雲端的健康監測系統，簡化分散式團隊工作。

至於整合性的即時分析和自動化功能可減少70%的人工儲存管理工作，並提升4倍根本原因分析效率。客戶可透過該程式保障數據可用性與簡化數據操作，還能調整系統效能，以降低系統耗電量和減少冷卻所需的能量，減少公司的整體碳足跡。

記者：廖淑瑩