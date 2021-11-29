【退休理財】退休最怕唔夠錢 專家教你如何達到穩定回報

不少打工仔都希望提早退休，但退休後的生活有可能長十多年，甚至更長時間，因此愈來愈多港人開始關心如何處理退休後的資產儲備。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，為令港人的退休生活作出盡早安排，港府積極為退休人士在傳統的長者福利以外尋求其他收入來源，希望藉此降低長遠財政壓力。而且按揭證券公司積極推廣「退休三寶」，涵蓋安老按揭（或稱逆按揭）、香港年金及保單逆按計劃。

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同時，其他金融機構推出集中應對退休生活的各種投資產品。但她強調，無論選擇甚麼投資產品，有意規劃退休者亦需先了解退休的兩大階段，即累積階段（Accumulation Phase）與提取階段（Decumulation Phase）之間的區別，同時留意相關的投資風險。

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陳宇昕指，累積階段是指退休前約20至30年的在職期。在此期間，「打工仔」將建立資產儲備。由於在職人士可定期儲蓄，兼且有較長的投資年期，一般建議該階段的投資策略集中於資產增長。

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相較之下，退休人士若沒有固定收入，則較難在提取階段作定期儲蓄，更需要從儲備中提取資金以支持退休生活。隨著儲備不斷減少，加上投資期較短，這個階段的投資策略更多是以保本為主，以期望可以在整個退休階段享有持續而穩定的現金流。



踏入提取階段時，退休人士面對的風險之一是回報順序風險（sequencing risk）。這是指退休人士在剛退休時，若市場陷入熊市，同時又需不斷從退休儲備中提取資金。這情況下將顯著影響退休儲備的整體價值，而其財務損失亦可能無法完全彌補，最終縮短資產以提供收入的年期。

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記者：陳詠妍



陳宇昕舉例指，假設兩位退休人士除了利用固定收入應付退休生活支出，並擁有10萬元資產持續投資於完全相同的組合當中，他們每年由組合中提取5000元。在退休後的25年間，假設兩者的投資組合同樣獲得6% 的複合增長率，惟回報模式不同。

回顧這25年，其中一位退休人士在退休後首三年遇上跌市，投資組合因而錄得負回報，但在最後兩年錄得雙位數增幅；另一位退休人士在首三年錄得正回報，惟於最後三年因為市況低迷，投資組合錄得跌幅。兩人於25年間的複合回報雖然相同，但前者的資產在第20年已耗盡，另一位退休人士的資產卻比退休初期翻逾一倍。

由此可見，在定期提取資金的情況下，退休初期出現市場波動對資產價值的影響，遠高於在後期遇上熊市。這是因為投資組合在跌市期間沽出股票及其他資產套現，即使未來的投資組合錄得正回報，初期的資產減值亦會令組合後來受惠有限。

相反，如退休初期正值資產市場暢旺，期間所累積的財富將能抵禦往後跌市時的影響。雖然報酬順序風險難以避免，但仍有不少降低相關風險的方法，例如採取多元化投資策略、以定期定款投資來降低投資成本，或者分散收益來源等。

