  • 24°C
香港時間 : 20211129日 (一) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜內衣股】維珍妮中期扭虧賺2.54億元　貼身內衣訂單超疫情前水平

股市 18:16 2021/11/29

分享：

維珍妮中期扭虧錄2.54億元純利，去年同期則虧損3242.6億元。

維珍妮 （02199） 公佈截至9月底止中期業績，集團期內收入大增62.1%，至40.81億元；期內扭虧錄2.54億元純利，去年同期則虧損3242.6億元，每股盈利20.8仙。每股派中期息6.8仙，去年同期不派息。

作為維珍妮主要收益來源的貼身內衣產品類別，期內貢獻集團23.36元收入，按年增加1.1倍，佔集團總收入57.3%。該分部收入創歷史新高，因歐美市場恢復進度良好，傳統貼身內衣整體訂單回升至超越疫情前水平。

集團表示，雖然疫情仍反覆，但整體市場需求已恢復疫 前水平，尤其是去年受影響較大的傳統貼身內衣類產品。疫情下崛起的居家產品、運動產品、消費電子類產品，熱潮持續。至於另一主要增長動力，則是來自中國新零售市場，集團與國內多間內衣電商品牌展開合作，使新零售渠道銷售期內快速增長。惟集團承認，供給端，原材料漲價、貨運緊張及國內限電等，均為整個供應鏈帶來挑戰。

相關文章﹕

【業績｜零售股】六福截至9月底中期多賺1.25倍　同店銷售按年升1.1倍　派中期息每股0.55元

【業績│電動車】理想汽車第三季經調整利潤增長20倍　車輛銷售收入增2倍

【業績│零售股】L'OCCITANE上半財年純利升近3倍至5989萬歐元的新高　香港貢獻大增64%

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

港股 業績公布 維珍妮（02199） 零售

上一篇文章

【滙豐HSBC】滙豐：年內吸納過萬個中小企新客　推商業扣賬卡拓中小企網上付款

下一篇文章

【美股期貨】市場恐慌情緒略降　道指期貨反彈149點　納指期貨升1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期＋北水】北水吸資7億　買快手泡泡瑪特　恒指夜期跌32點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水吸資7億　買快手泡泡瑪特　恒指夜期跌32點（不斷更新）
【新股IPO】微博9898今日起招股　入場費7838.2元
【新股IPO】微博9898今日起招股　入場費7838.2元
【恒指夜期+ADR】環球大恐慌　夜期跌282點險守23800　美團ADR跌多5%　阿里騰訊紐約抗跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】環球大恐慌　夜期跌282點險守23800　美團ADR跌多5%　阿里騰訊紐約抗跌（不斷更新）
【大行報告】金沙銀娛跌5%太陽娛樂跌三成　摩通：周焯華被捕或令澳門貴賓廳收入大減五成
【大行報告】金沙銀娛跌5%太陽娛樂跌三成　摩通：周焯華被捕或令澳門貴賓廳收入大減五成
【變種病毒】Moderna︰明年初或推針對Omicron新變種病毒疫苗　股價上周五升兩成後盤前再升11%
【變種病毒】Moderna︰明年初或推針對Omicron新變種病毒疫苗　股價上周五升兩成後盤前再升11%
【周焯華受查】周焯華據報今早送往路環監獄　太陽城系多股停牌、太陽娛樂插6成後乾彈
【周焯華受查】周焯華據報今早送往路環監獄　太陽城系多股停牌、太陽娛樂插6成後乾彈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款