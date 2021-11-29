【業績｜內衣股】維珍妮中期扭虧賺2.54億元　貼身內衣訂單超疫情前水平

▲ 維珍妮中期扭虧錄2.54億元純利，去年同期則虧損3242.6億元。

維珍妮 （02199） 公佈截至9月底止中期業績，集團期內收入大增62.1%，至40.81億元；期內扭虧錄2.54億元純利，去年同期則虧損3242.6億元，每股盈利20.8仙。每股派中期息6.8仙，去年同期不派息。

作為維珍妮主要收益來源的貼身內衣產品類別，期內貢獻集團23.36元收入，按年增加1.1倍，佔集團總收入57.3%。該分部收入創歷史新高，因歐美市場恢復進度良好，傳統貼身內衣整體訂單回升至超越疫情前水平。

集團表示，雖然疫情仍反覆，但整體市場需求已恢復疫 前水平，尤其是去年受影響較大的傳統貼身內衣類產品。疫情下崛起的居家產品、運動產品、消費電子類產品，熱潮持續。至於另一主要增長動力，則是來自中國新零售市場，集團與國內多間內衣電商品牌展開合作，使新零售渠道銷售期內快速增長。惟集團承認，供給端，原材料漲價、貨運緊張及國內限電等，均為整個供應鏈帶來挑戰。

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