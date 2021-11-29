【HKTV Mall】香港科技探索發盈警 預計首三季少賺近8成

網購平台HK TV Mall 母公司香港科技探索(01137)發布盈警，指出根據集團截至今年9月止九個月之初步未經審核的綜合管理賬目，未經審核盈利及經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利分別較去年同期下跌約78.5%及57% 。因此集團預期，截至2021年12月止年度之盈利及經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利，較2020年全年將會錄得顯著下降。

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香港科技探索指出，首9個月盈利下跌的原因主要由於，去年首9個月收取非重複性及非經常性之政府補貼約4,900萬元，而今年同期未收取類似補貼金額。其次，為保持競爭力並及早吸納消費動力，HKTVmall 於7月推出「350港元購買500港元電子禮券計劃」，該計劃於2021年第三季度已產生及入賬約7,170萬元的推廣及宣傳費用。而有關該計劃之淨費用約8,440萬元已於2021年7月至10月期間全面入賬至損益表。集團認為，該計劃是一項一次性的大型推廣活動，以應對政府消費券計劃帶來的激烈市場競爭。

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集團亦宣布，根據2021年10月及到目前為止之11月之訂單總商品交易額表現，預計2021年第四季度之訂單總商品交易額表現將較2021年第三季度為佳。

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