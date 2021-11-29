  • 24°C
香港時間 : 20211129日 (一) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】 物管工程VS酒店工程 港男獲2公司OFFER 月薪相差2千難以決擇

理財智慧 18:26 2021/11/29

分享：

相信不少人也會因對現職有所不滿而考慮轉工，近日有網民於網上討論區發文指，自己一直做與工程有關的工作，然而最近打算轉工並同時收到兩間公司的錄取通知，他因而感到猶豫不決，並向網民詢問意見。

他指，自己現時收到兩間公司部門的錄取通知，一間是酒店工程部，月薪為萬8，而另一間則是物業管理公司工程部，月薪為2萬，然而酒店指他因沒有太多經驗，因此不會讓他做總工程師助理的職位，而樓主認為物業管理工程部可能會較容易升上主任級，同時也因為希望進修，想找一份相對較空閒的工作，於是向網民詢問意見。

【職場熱話】 新入職牙醫助理  沒簽合約感不妥   驚覺「所有全職同事沒有簽約」 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「那一份人工較高便做那一份吧！」，「你再找一找吧！」，「做酒店工程也只有萬8嗎？最少也要有萬9。」，也有人指，「做物業管理吧，最少人工也有2字。」。

【延伸閱讀】【筍工推介】環保署請法律資訊助理 月薪1.8萬 主要職責一覽下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

另有網民指，「不要做酒店，沒有花紅，做物業管理再差也能有雙糧。」。

【職場熱話】幼園教師轉行外送員  貪自由佛系跑單  卻遇大減薪無奈退坑  嘆「再怎麼佛系也不想當奴」下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

職位招聘 網上討論區 香港 全職

上一篇文章

【跨境理財】大灣區跨境數據互信互認平台正式啟動 助兩地銀行進行跨境客戶KYC程序

下一篇文章

【職場熱話】打工仔離職兩年 斷聯舊同事無故打擾 求教電腦系統操作 無禮態度令人氣憤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好老闆邊度搵】星之子陳易希對員工有幾好? 享180度海景辦公室+公司出錢去外國旅行 想加入團隊機會來了
【好老闆邊度搵】星之子陳易希對員工有幾好? 享180度海景辦公室+公司出錢去外國旅行 想加入團隊機會來了
【帶你睇盤】屯門平價上車之選　前港姐亦曾投資　單位連裝修可即買即住
【帶你睇盤】屯門平價上車之選　前港姐亦曾投資　單位連裝修可即買即住
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
[阿里巴巴9988] 傳阿里下放權力予旗下部門 或為分拆業務上市鋪路
阿里巴巴9988] 傳阿里下放權力予旗下部門 或為分拆業務上市鋪路
[騰訊700] 騰訊財付通遭罰款278萬人幣 涉及外匯業務違規
騰訊700] 騰訊財付通遭罰款278萬人幣 涉及外匯業務違規
【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款