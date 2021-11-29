【職場熱話】 物管工程VS酒店工程 港男獲2公司OFFER 月薪相差2千難以決擇

相信不少人也會因對現職有所不滿而考慮轉工，近日有網民於網上討論區發文指，自己一直做與工程有關的工作，然而最近打算轉工並同時收到兩間公司的錄取通知，他因而感到猶豫不決，並向網民詢問意見。

他指，自己現時收到兩間公司部門的錄取通知，一間是酒店工程部，月薪為萬8，而另一間則是物業管理公司工程部，月薪為2萬，然而酒店指他因沒有太多經驗，因此不會讓他做總工程師助理的職位，而樓主認為物業管理工程部可能會較容易升上主任級，同時也因為希望進修，想找一份相對較空閒的工作，於是向網民詢問意見。

【職場熱話】 新入職牙醫助理 沒簽合約感不妥 驚覺「所有全職同事沒有簽約」 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「那一份人工較高便做那一份吧！」，「你再找一找吧！」，「做酒店工程也只有萬8嗎？最少也要有萬9。」，也有人指，「做物業管理吧，最少人工也有2字。」。

【延伸閱讀】【筍工推介】環保署請法律資訊助理 月薪1.8萬 主要職責一覽 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

另有網民指，「不要做酒店，沒有花紅，做物業管理再差也能有雙糧。」。

【職場熱話】幼園教師轉行外送員 貪自由佛系跑單 卻遇大減薪無奈退坑 嘆「再怎麼佛系也不想當奴」【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀