【航運股】 波羅的海乾散貨指數升3% 航運股逆市造好 中遠海控急升一成

波羅的海乾散貨指數上周五（26日）續升3.3%，至2767點，創兩周新高，與此同時，世衛在南非發現新變種病毒株Omicron，並指再感染風險可能更高，令多國再度實施旅遊入境限制，巿場擔心全球供應鏈再受影響，帶動航運股今日（29日）逆巿炒上。

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其中，中遠海控（01919）一度升逾一成，高見12.98元，收報12.88元，仍升一成，成交額11.8億元；東方海外（00316）一度升逾7%，高見146.4元，收報144.5元，升5.8%。

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記者：郭秀慧