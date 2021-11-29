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【業績｜零售股】六福截至9月底中期多賺1.25倍　同店銷售按年升1.1倍　派中期息每股0.55元

股市 17:58 2021/11/29

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【業績｜零售股】六福截至9月底中期多賺1.25倍　同店銷售按年升1.1倍　派中期息每股0.55元

六福 （00590） 公布截至9月底止中期業績，期內收入約55.91億元，按年增67.2%；經營溢利約7.80億元，按年增1.01倍；純利6.54億元，按年增1.25倍；每股純利1.11元，派中期股息每股0.55元，派息比率為49.4%。

六福稱，由於低基數效應及零售氣氛逐漸恢復，收入較去年同期增加67.2%。就同店銷售增長而言，香港、澳門及海外市場的整體增幅為111.1%，而內地市場增幅則為88.9%。由於香港、澳門及海外市場轉虧為盈，而內地所有業務皆有理想表現，帶動經營溢利增加表現。集團整體同店銷售增長為110%，去年同期為負63.9%。

整體毛利率減少6.4個百分點

六福提到，整體毛利率減少6.4個百分點至26.8%，原因是黃金毛利率返回較為正常水平，以及黃金銷售收入佔比上升。然而， 受惠於經營槓桿，總經營開支佔收入比率減少8.3個百分點至15.4%。

截至9月底半年間，六福淨增232間店舖，當中內地及澳門「六福」自營店分別只淨增1間至78及14間，香港淨減1間至47間；不過「六福」品牌店在內地淨增230間。

下半財同店銷售升幅會放緩

六福稱，下半財年相對上半財年，由於基數較高，相信同店銷售升幅會放緩，然而，在通關情況逐步放寬下，預期港澳地區業務會持續改善。六福估計，在共同富裕政策下，內地的中產人口將會逐步擴大，加上雙循環政策亦將進一 步推動國內消費。

六福又指，仍會專注於內地擴展業務，今個財年在內地的「六福」店舖目標淨增長為450間，主要集中於四、五線城市開設品牌店。

【盈喜｜零售股】六福預計9月底止中期多賺1.2倍　港澳地區零售業務轉虧為盈

【香港零售】六福上季度同店銷售增105%　受惠低基數效應及疫情受控

【香港零售】六福上季同店銷售按年升1.2倍　惟較疫情前仍跌7成

編輯：李哲毅

港股 傳統經濟股 六福集團（00590） 派息比率 同店銷售
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