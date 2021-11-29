【職場熱話】 打工仔跳槽加薪2成 老闆即加人工比新公司多600 合約卻要轉3年制 轉或不轉？

轉工不是一件易事，的確需要好好考慮清楚，近日有網民於網上討論區發文指，自己本打算轉工，並經已找到新工作，然而他受到現公司以加薪作挽留，出價比新公司的月薪還要多，但條件為合約需轉為3年制，而且間中要返通宵班，於是他向網民詢問應否轉工才好。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【職場熱話】打工仔因家事請辭 離職前被同事刁難 安排座位連電腦都冇 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「要轉合約制經已不用考慮了。」，「返通宵班真是多多錢也補不回來。」，也有人指，「你公司若3年後要解僱你，他也不用賠錢給你，你自己考慮一下吧」。

另有網民指，「當然是轉去新公司，月薪也只不過是差600，又不是差6千，最少新工是簽長約。」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀



