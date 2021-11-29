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【職場熱話】 打工仔跳槽加薪2成 老闆即加人工比新公司多600 合約卻要轉3年制 轉或不轉？

理財智慧 18:32 2021/11/29

分享：

轉工不是一件易事，的確需要好好考慮清楚，近日有網民於網上討論區發文指，自己本打算轉工，並經已找到新工作，然而他受到現公司以加薪作挽留，出價比新公司的月薪還要多，但條件為合約需轉為3年制，而且間中要返通宵班，於是他向網民詢問應否轉工才好。

樓主經歷：

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【職場熱話】打工仔因家事請辭 離職前被同事刁難  安排座位連電腦都冇 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「要轉合約制經已不用考慮了。」，「返通宵班真是多多錢也補不回來。」，也有人指，「你公司若3年後要解僱你，他也不用賠錢給你，你自己考慮一下吧」。

另有網民指，「當然是轉去新公司，月薪也只不過是差600，又不是差6千，最少新工是簽長約。」。

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責任編輯：關海儀


 

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