【Omicron變種】星馬如期通關 民眾憂或再封

因應南非新發現新冠肺炎變種病毒Omicron的潛在威脅，多國陸續實施入境限制措施。惟新加坡和馬來西亞周一（29日）陸路邊境如期重開，工人得以回家探親。有旅客新冠檢測呈陽性反應，馬來西亞則指零星個案在所難免。有過關乘客憂慮，新加坡和馬來西亞或因Omicron變種再度封關。

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新加坡和馬來西亞陸路關口自去年3月起關閉，導致數以萬計民眾無法如常往返兩地。陸路關口周一（29日）重開首日，在新加坡皇后街奎因街（Queen Street）巴士總站，數十人等候前往馬來西亞的巴士。現年31歲任職銀行業的乘客Eugene Ho表示，憂慮當局或會因 Omicron變種病毒，而在短時間再度封關。

馬來西亞首相雅各布（Ismail Sabri Yaakob）周一首次以首相身份到訪新加坡，並獲新加坡總理李顯龍迎接。李顯龍在出席聯合新聞發布會時表示，2國目標在12中旬時，將計劃向一般旅客開放邊境。

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馬來西亞衛生部長哈伊里（Khairy Jamaluddin）同日表示，1名旅客新冠快速測試結果呈陽性反應，但指個別病例情況屬不可避免。他強調，重要的是當情況發生後，馬來西亞當局能否利用診斷能力和要求，作出相關風險評估。

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另外，新加坡和馬來西亞空中航線亦已在周一恢復，乘坐首班航班的已接種疫苗乘客已分別抵達2國。旅客必須在出發前取得新冠檢測陰性結果證明，並在抵達時再接受檢測。

由於新加坡國內人口老化，新加坡餐廳等行業高度依賴馬來西亞員工。疫情爆發前，馬來西亞每天可有高達30萬人到新加坡工作。

新加坡周日（28日）錄得747宗本地確診個案，是當地自9月中旬以來最低，馬來西亞同日錄得4,239宗確診個案，亦是當地本月初以來最低。新加坡已有85%人口接種疫苗，馬來西亞亦有約8成人口接種。

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責任編輯：李俊儀