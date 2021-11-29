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【樓市熱話】港女買樓代價大 用盡60萬儲蓄仍不夠 需向家人借錢及作擔保人感猶豫

理財智慧 18:33 2021/11/29

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不知道大家在甚麼情況下會考慮買樓呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己工作了數年，約有六十多萬的存款，若她要買樓，能向家人借錢及找他們作擔保人以通過壓力測試，但她指自己還是單身，而家中空間也足夠，有屬於自己的房間，於是她向網民詢問自己這個情況還需不需要買樓。

樓主經歷：

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【樓市熱話】港男月入萬6   為儲錢買樓寧住百呎劏房    犠牲交際代價極大 下一頁】      

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 買吧，買了也可以放租作投資。」，「為什麼不考慮搬出去居住呢？」，也有網民指，「  不要買吧，可以把錢拿去買股票作投資，然後有錢後再一次過全款買樓。」。

另有網民指，「 買完樓可以更賣力工作，而且也不會有太多的消費娛樂，但記得要先買樓後結婚，不然結婚會把錢花光。」。

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責任編輯：關海儀

納米樓 網上討論區 香港

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【樓市熱話】港男擁600呎自置單位 欲換更大單位 面對高昂印花稅感猶豫

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