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【滙豐HSBC】滙豐：年內吸納過萬個中小企新客　推商業扣賬卡拓中小企網上付款

股市 18:18 2021/11/29

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（由左至右）滙豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠、滙豐香港工商金融主管方嘯、Mastercard香港及澳門總經理陳一芳、滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍。（曾耀輝攝）

滙豐向初創及中小企推出全港首張的商業扣賬卡，冀拓展中小企在網上付款的消費。滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍表示，平均每月都助過千間中小企開戶，今年已吸納過萬個新的中小企客戶，又透露首9個月新增的中小企客戶按年錄得雙位數增幅，增長動力目前仍然繼續。

王海珍出席活動時表示，每月過千個新吸納的中小企客戶，當中一半都是成立不足1年的企業，亦因此帶動數碼服務滲透率達85%。她續指，去年疫情影響的低基數下，今年新客有雙位數增長，未來就要留意通關的因素。

每月吸過千中小企新客　一半屬初創

滙豐推出的商業扣賬卡，供所有持商業綜合戶口的企業客免費申請，支援12種貨幣，所有簽賬由綜合戶口直接扣賬，毋須支付外幣交易手續費，並設有無上限的0.5%即時現金回贈，且不設年費。

滙豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠表示，今年首9個月「智豐收」所處理的數碼收款，交易量較去年同期升超過2倍，而商務卡交易量亦升20%。

滙豐：冀出入境限制儘快回復正常　帶動旅遊消費簽賬

姚宇翠解釋，以往商務卡交易集中在商務旅遊的海外消費，但隨著疫情導致出差次數減少，今年更積極拓展商業交易服務，例如中小企可以扣賬卡支付網上廣告費及雲端服務費等，同時兼享現金回贈，比原有的商業信用卡更適合小額及業務牽涉不同貨幣的企業使用。她又期望，出入境限制可以儘快回復正常，帶動旅遊消費簽帳上升。

若本身已持有商業信用卡的中小企客戶，亦可另行申請扣賬卡。由12月1日起至2022年12月31日，扣賬卡持卡人由首筆交易結算日起計90日內，累積合資格交易滿1萬元或以上，即可獲享500元現金回贈。

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