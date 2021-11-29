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【變種病毒】Moderna：明年初推出針對新變種病毒Omicron疫苗

股樓投資 18:50 2021/11/29

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美國藥廠莫德納（Moderna，MRNA）醫務總監Paul Burton估計，有望在明年初推出針對新變種病毒Omicron的疫苗。

【新冠疫情】景順：投資者無須恐慌變種病毒Omicron　市場不大可能像2020年年初　【下一頁

Paul Burton周日（28日）表示，目前暫時仍未確定現有疫苗對新變種病毒的保護力，但應該要數星期會有明確資料。如果需要製造一種全新的疫苗，他預計將會在2022年初推出，然後才能大量供應。他又指mRNA疫苗出色之處，是可迅速研發出新疫苗。

Paul Burton又表示，目前的疫苗仍可以提供一些保護，這主要取決於接種的時間長短。不過他亦指，在符合條件的情況下，未接種疫苗的人應該接種疫苗或接種加強針。

【延伸閱讀】中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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