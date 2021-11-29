【變種病毒】Moderna：明年初推出針對新變種病毒Omicron疫苗

美國藥廠莫德納（Moderna，MRNA）醫務總監Paul Burton估計，有望在明年初推出針對新變種病毒Omicron的疫苗。

【新冠疫情】景順：投資者無須恐慌變種病毒Omicron 市場不大可能像2020年年初 【下一頁】

Paul Burton周日（28日）表示，目前暫時仍未確定現有疫苗對新變種病毒的保護力，但應該要數星期會有明確資料。如果需要製造一種全新的疫苗，他預計將會在2022年初推出，然後才能大量供應。他又指mRNA疫苗出色之處，是可迅速研發出新疫苗。

Paul Burton又表示，目前的疫苗仍可以提供一些保護，這主要取決於接種的時間長短。不過他亦指，在符合條件的情況下，未接種疫苗的人應該接種疫苗或接種加強針。

【延伸閱讀】中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

同場加映：【青姐話】兩萬四失守 如何定去留？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠