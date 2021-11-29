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【樓市熱話】港男擁600呎自置單位 欲換更大單位 面對高昂印花稅感猶豫

理財智慧 18:34 2021/11/29

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不知道大家若有一自置單位又有沒有樓換樓的打算呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己有一600呎的自置單位，而最近他有換樓的打算，但一想到換樓所需要支付的印花稅、佣金及裝修費高達百萬，便打消念頭，他認為前前後後要給百萬印花稅給政府實在太不值，指寧願買一輛車也不願支付高昂的印花稅。

樓主經歷：

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【樓市奇話】服務式住宅位處垃圾站旁 90呎單位細過車位 呎租高達89元貴過九龍站 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「單是印花稅及佣金也要六十多萬，實在太不值了，若這筆費用用作裝修還好，最少是自己享受。」，「 印花稅真的是完全給政府的。」，也有人指，「若有錢倒不如買一個納米樓單位收租還好。」。

另有網民指，「  現時的印花稅太貴了，當年的樓價也沒有現時高，而現時的樓價動不動便要數百萬，根本不公平」。

根據政府一站通資料，任何在2020年11月26日或以後簽立以買賣或轉讓非住宅物業的文書的「從價印花稅」將會以第2標準稅率徵收，200萬以下的樓所需的印花稅為100元，而200萬以上的樓則需按比例收取，印花稅由樓價的1.25％至 4.25％不等。

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責任編輯：關海儀

納米樓 網上討論區 印花稅 香港

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