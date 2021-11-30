【樓市熱話】公屋住戶凌晨煮咖喱被人投訴 管理處貼告示籲：影響入睡

「為何深夜總是餓」相信不少人總會在夜深人靜的時候，突然感到肚餓。在疫情的影響下，不少餐廳提早關門，或只提供外賣服務，因此現時不少人寧願在家中煮夜宵。最近有網友在網上發問，指自己居住的公屋貼出中英文告示，提醒住戶在深夜期間不要煮咖哩濃味的食物，影響其他住戶入睡。

▼ 點擊圖片放大

此舉影響其他住戶入睡，本處特此勸籲各住戶注重公德。避免在深夜時份作出影響他人的行為。

【延伸閱讀】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【樓市熱話】港女買樓代價大 用盡60萬儲蓄仍不夠 需向家人借錢及作擔保人感猶豫 【下一頁】

貼文一出後，引起其他網民熱議，紛紛建議被投訴人煮其他新菜式 ，「下次可以煮鹹魚蒸肉餅，蝦醬炒通菜。」、「臭豆腐、麻辣火鍋去挑戰投訴人的極限。」，有人認為與其禁止吃濃味咖哩，不如先禁榴槤，「應該出通知禁止在屋苑範圍內吃榴槤，因為不少人都受不了榴槤的味道。」

另有網民笑指通知只是按程序做事，沒有實際作用，「相信投訴人已經多次寫信，管理公司才出通告。」、「一定是投訴人晚上的時候餓醒了，一氣之下才作出投訴。」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔