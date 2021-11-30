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【樓市熱話】公屋住戶凌晨煮咖喱被人投訴 管理處貼告示籲：影響入睡

理財智慧 09:00 2021/11/30

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「為何深夜總是餓」相信不少人總會在夜深人靜的時候，突然感到肚餓。在疫情的影響下，不少餐廳提早關門，或只提供外賣服務，因此現時不少人寧願在家中煮夜宵。最近有網友在網上發問，指自己居住的公屋貼出中英文告示，提醒住戶在深夜期間不要煮咖哩濃味的食物，影響其他住戶入睡。

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此舉影響其他住戶入睡，本處特此勸籲各住戶注重公德。避免在深夜時份作出影響他人的行為。

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【樓市熱話】港女買樓代價大 用盡60萬儲蓄仍不夠 需向家人借錢及作擔保人感猶豫 【下一頁

貼文一出後，引起其他網民熱議，紛紛建議被投訴人煮其他新菜式 ，「下次可以煮鹹魚蒸肉餅，蝦醬炒通菜。」、「臭豆腐、麻辣火鍋去挑戰投訴人的極限。」，有人認為與其禁止吃濃味咖哩，不如先禁榴槤，「應該出通知禁止在屋苑範圍內吃榴槤，因為不少人都受不了榴槤的味道。」

另有網民笑指通知只是按程序做事，沒有實際作用，「相信投訴人已經多次寫信，管理公司才出通告。」、「一定是投訴人晚上的時候餓醒了，一氣之下才作出投訴。」

 

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責任編輯：陳頌潔

外賣 疫情 榴槤 公屋 餐廳

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