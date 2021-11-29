【職場文化】打破韓國「論資排輩」職場文化　三星宣布廢除升級年限

▲ 為了與國際經營環境接軌，三星電子（Samsung Electronics）宣布，從2022年開始採用新的人事管理系統，改為重用年輕人才，實現公司高層年輕化。（法新社圖片）

為了與國際經營環境接軌，三星電子（Samsung Electronics）宣布，從2022年開始採用新的人事管理系統，改為重用年輕人才，實現公司高層年輕化。外界相信，此舉旨在為副會長李在熔領導下的「新三星」時代奠定基礎。

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目前，三星電子把員工的職業等級分為4級，員工需任職每8至10年才可升1級。取消職業等級後，三星將另建評估體系，從多方面評估員工的表現決定升職機會，為更多的年輕員工當高層打下基礎。根據新計劃，三星還會把「副社長」和「專務」的職位統一為副社長。

廢除主管獨自評估晉升資格制度

另外，為營造平等的企業文化，三星將刪除公司內部網站上，標示的員工職級等資訊，並廢除每年3月定期公布的員工晉陞告示。未來，由部門主管獨自評估晉升資格的考核模式，也將加上由合作的同事互相評估的部分。

建立衛星辦公室 方便在家工作

此外，公司還賦予任職超過5年以上的員工，申請調往不同部門的機會。三星表示，新系統提升了員工的職場體驗，人才交流計劃將為韓國員工提供更多在外國任職的機會。

此外，新計劃還將實施單獨的管理系統，並在韓國的各個主要地點建立衛星辦公室，以培養適合遙距工作的職場環境。

這是三星近5年來，首次全面改革人力資源管理系統。外界普遍認為，在三星電子副會長李在鎔為期數周的美國之行後，改革的勢頭似乎正在積聚，並朝著「新三星」時代邁出大膽的一步。

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責任編輯：李智美