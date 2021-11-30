【新股IPO】康耐特光學2276今日起招股　每手入場費3081元

▲ 【新股IPO】康耐特光學周二起招股 每手入場費3081元

康耐特光學科技 （新上市編號：02276） 周二起（11月30日）至下周四（12月9日）招股，招股價為每股4.46元至6.1元，每手500股計，一手入場費約3080.73元。康耐特光學科技計劃全球發售1.216億股，當中1成在港公開發售，料集資額介乎5.42億元至7.42億元。康耐特光學預計12月9日定價，12月16日上市。國泰君安為獨家保薦人。

財務總監許胡寅稱，集資所得資金淨額中，約46.4%用作提高上海及江蘇生產基地產能、約19.9%用作提高研發能力、約10.3%加大集團的銷售及營銷力度、約10%用作營運資金及一般企業用途、約8.1%提升生產效率及工藝的技術、約5.3%用作償還銀行貸款。

問及矯視技術興起對公司的影響，管理層稱，集團的產品豐富，除了散光、近視等外，也提供防藍光、偏光、變色鏡片等，而現時矯視技術仍有一定限制以及副作用。對於公司的競爭優勢，董事長費錚翔指，公司去年產量及出口貨值在內地市場排行第一，具備產品開發能力，擁有綜合優勢。胡寅提到，公司會完善產品結構，開拓高端客戶群，期望日後可提升產品單價及利潤空間。

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