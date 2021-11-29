【新股IPO】杭州順豐同城9699周二起招股、入場費3628元　引淘寶中國為基石投資者（第二版）

▲ 杭州順豐同城9699周二起招股、入場費3628元

杭州順豐同城 （新上市編號：09699） 明日（11月30日）起招股，全球發售1.31億股，招股價介乎16.42至17.96元，最高集資23.56億元，一手200股，入場費3628.2元。杭州順豐同城將於12月7日截止招股，預計12月14日上市，美銀美林及中金為聯席保薦人。

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是次招股公司合共引入兩位基石投資者，投資總額達8.9億元，當中阿里巴巴 （09988） 旗下的淘寶中國認購8.51億元，聯合創始人兼首席執行官楊磊控制，且螞蟻科技有份持股的移動應用程式Hello認購3879萬元。

順豐同城在上市申請文件中表示，預計未來3至5年內公司或將持續錄得虧損，執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書曾海林表示，公司更看重未來發展，而非短時間的財務狀況，因此往績期間主要投資均在業務增長上，包括在多個城市擴張、騎手網絡和生態等。

執行董事兼首席執行官孫海金表示，平台雖然有投入期，但公司的毛損率已經由2018年年度的23.3%，縮小至今年首五個月的0.9%，反映公司改善虧損的效率，再加上現時是公司規模擴張階段，因此相信目前順豐同城實業的發展、虧損改善情況由於行業整體水平。

杭州順豐同城原本為順豐控股（深：002352）旗下的業務部門，自2019年起獨立運作。公司主要提供即時配送服務，截至今年5月底，年度訂單達10.7億筆，年度活躍商家超過22萬名，年度活躍消費者超過750萬名。

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記者：梁安琪