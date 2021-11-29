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【1137盈警】香港科技探索盈警　今年頭9個月盈利大減近8成

股市 17:57 2021/11/29

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王維基旗下、經營HKTVmall的香港科技探索 （01137） 發盈警，稱受累兩大因素，預期今年底止之盈利及經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA），將會錄得顯著下降。

香港科技探索公佈，截至今年9月底止的今年頭9個月，集團未經審核盈利按年大減78.5%，至1.86億元；期內未經審核經調整後的EBITDA，則按年下跌57%，至2.81億元。

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香港科技探索：推電子禮券涉8440萬元淨費用 【下一頁】

集團解釋，盈利下跌是基於兩大因素。首先，集團在截至去年9月底止的9個月內，收取非重複性及非經常性之政府補貼約4900萬元，而今年同期並無收到類似補貼金額。

其次，HKTVmall 於7月推出「350 港元購買500港元電子禮券計劃」，共售出面值約2.88億元之電子禮券。該計劃於第三季度已產生及入賬約7170萬元的推廣及宣傳費用，有關淨費用約8440萬元，已於7至10月期間全面入賬至損益表。

集團又公佈，今年頭9個月的訂單總商品交易額按年增加約9.1%，至約47.8億元； 於HKTVmall 購物的獨立客戶數量，期內按年亦增加約17.4%，至約112.2萬名。

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