【異動股】中國能源建設急升三成　擬成立子公司拓氫能業務

中國能源建設（03996）急升三成兼獲成交配合。集團宣布，擬投資50億人民幣成立子公司「中能建氫能源發展」拓展氫能等相關業務。此外，中國能源建設公布，附屬葛洲壩集團作為牽頭人與中鐵十二局/十四局/十八局集團組成的聯合體中標「大灣區城際鐵路工程」總承包合約142.24億人民幣項目，其中葛洲壩佔約58.63%施工份額。

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