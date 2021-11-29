【內地升學】內地高等教育展周六開鑼 一連七日網上形式舉辦 提供內地升學資訊

除了本地升學，國內升學亦成學生們近年的選擇。由國家教育部和教育局聯合舉辦的2022／23學年內地高等教育展（網上博覽）將於12月4至10日透過網上平台舉行，為有意赴內地升學的學生和其家長介紹該學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃的各項安排及相關升學資訊。​

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教育展有129間參與文憑試收生計劃的內地高等院校將會在網上平台設置虛擬展覽攤位，介紹其院校及學科資訊、收生要求、名額及學習費用等，而國家教育部的代表亦會透過網上直播，講解計劃的收生程序及安排。與此同時，網上博覽設有多場分享會，當中包括由内地院校代表介紹各個課程的特色、内地畢業的香港學生分享升學經歷，以及由教育界和商界代表提供就業前景的分析等。分享會將於12月4和5日（星期六、日）上午10時至下午5時30分於網上博覽的平台作直播，及後亦可於教育展期間在網上重溫。

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另外，教育局和學友社合作編印《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南》，提供有關文憑試收生計劃及內地升學的全面資訊。指南將於2022年1月中旬起透過學校派送予全港中六學生，有關的電子版亦會於稍後時間上載至教育局網頁。

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責任編輯：羅浩濂