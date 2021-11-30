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【業績│電動車】理想汽車逆市漲近4%　第三季經調整利潤增長20倍、車輛銷售收入增2倍

股市 09:46 2021/11/30

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【業績│電動車】理想汽車第三季經調整利潤增長20倍　車輛銷售收入增2倍

理想汽車 （02015） 公布，截至9月止第三季非公認會計準則淨利潤按年增長20倍至3.36億元（人民幣，下同），按亦升4倍。報表淨虧損則為2150萬元，按年虧損收窄八成，按季虧損亦減少九成。期內經營虧損9780萬元，虧損較去年同期收窄。非公認會計準則經營利潤為2.59億元，成為扭虧為盈。

理想汽車股價今早逆市造好，現升3.7%，最新報134.6元，成交額1840萬元。

理想10月交付量增1倍仍跑輸，詳見【下一頁】

理想汽車第三季收入按年增長209.7%至77.8億元，按季亦增54.3%。車輛銷售收入按年增長2倍至73.9億元，按季增長50.6%，主要由於車輛交付量增加。

理想第三季經營現金流增長逾倍

毛利按年增加264.8%至18.1億元，按季增90.2%。毛利率為23.3%，高於去年同期的19.8%及第二季的18.9%。

第三季經營現金流量增長133.3%至21.7億元；自由現金流增長55.4%至11.6億元。

理想汽車指，10月份北京製造基地正式開工建設，並計劃於2023年投入運營，預期該基地將成為理想汽車重要的豪華電動車製造基地。

相關文章：【芯片短缺】理想汽車10月及11月交付汽車將減少兩顆雷達　部分自動駕駛功能不可用

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港股 業績公布 理想汽車—W（02015） 汽車 電動車

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