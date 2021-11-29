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【大行報告】 美團上季盈轉虧 股價續挫7% 有大行指股價短期波動創造入市時機

股樓投資 17:37 2021/11/29

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上季盈轉蝕兼超市場預期的美團（03690）遭券商削價，加上管理層料外賣交易量增速或繼續放緩，股價今日（29日）一度跌8.8%，低見240.4元，收市報245元，仍跌7.1%，成交額134億元，為今日最傷藍籌。多間大行績後削美團目標價，普遍認為短期仍受宏觀經濟以及新冠疫情影響，去年高基數也影響近期業務增速放緩，並對第四季業績審慎，但長遠前景維持不變。

大行予美團最新投資評級及目標價﹕

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其中，花旗研究報告指，雖然宏觀經濟放緩及出行限制造成影響，但美團第三季業績大致符合預期，其中外送及到店業務經營溢利率更稍勝預期，而基於在召車、即時購物、自動駕駛及地圖投資，第四季新業務虧損料增加，因此將目標價由364元降至342元，維持「買入」評級，並認為任何短期的股價波動都是長期投資者的入市機會。

同場加映﹕【iM會客室】鮑威爾連任變鹰 港股帶頭冧檔

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記者：郭秀慧

美團－W（03690） 外賣 港股 目標價 大行報告

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