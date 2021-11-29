【BlackFriday】Adobe Analytics：美國單日網上銷情遜僅錄得約89億美元 Black Friday銷售額按年首下降

今年黑色星期五（Black Friday）於上周五（26日）結束，有零售分析公司Adobe Analytics調查報告顯示，今年美國黑色星期五的網購人流首見下跌趨勢，僅錄得89億美元，較去年同期約90億美元稍跌。

【Black Friday】美國黑色星期五撞供應鏈問題 電商現缺貨潮：【下一頁】

而Sensormatic Solutions數據顥示，同日逛實體店的顧客比去年多了47.5%，但仍較疫前2019年的客流量少28.3%；另外，受到疫情影響以及人手短缺，不少零售商和去年一樣，關閉實體店面，翌日則重開店舖時，前往購物消費者則較去年增加47.5%，惟仍較疫情前，即2019年跌了28.3%。

有專家解釋，由於全球供應鏈緊張，零售商提前至今年9月已展開聖誕促銷活動，出現供不應求情況；而正因如此，消費者為節省運費以及確保自己能買到心頭好，大多選擇親身到商店選購。

【筍工推介】環保署請法律資訊助理 月薪1.8萬 主要職責一覽：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐