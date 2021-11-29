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【BlackFriday】Adobe Analytics：美國單日網上銷情遜僅錄得約89億美元 Black Friday銷售額按年首下降

環球政經 18:06 2021/11/29

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今年黑色星期五（Black Friday）於上周五（26日）結束，有零售分析公司Adobe Analytics調查報告顯示，今年美國黑色星期五的網購人流首見下跌趨勢，僅錄得89億美元，較去年同期約90億美元稍跌。

【Black Friday】美國黑色星期五撞供應鏈問題 電商現缺貨潮：【下一頁

而Sensormatic Solutions數據顥示，同日逛實體店的顧客比去年多了47.5%，但仍較疫前2019年的客流量少28.3%；另外，受到疫情影響以及人手短缺，不少零售商和去年一樣，關閉實體店面，翌日則重開店舖時，前往購物消費者則較去年增加47.5%，惟仍較疫情前，即2019年跌了28.3%。

有專家解釋，由於全球供應鏈緊張，零售商提前至今年9月已展開聖誕促銷活動，出現供不應求情況；而正因如此，消費者為節省運費以及確保自己能買到心頭好，大多選擇親身到商店選購。

【筍工推介】環保署請法律資訊助理 月薪1.8萬 主要職責一覽：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

疫情 經濟 銷售 零售 美國 黑色星期五

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