【業績│零售股】L'OCCITANE上半財年純利升近3倍至5989萬歐元的新高　Omicron病毒對集團影響不大（第二版）

▲ 【業績│零售股】L'OCCITANE上半財年純利升近3倍至5989萬歐元的新高 香港貢獻大增64%

L'OCCITANE歐舒丹 （00973） 公布，截至9月底止中期純利達5988.8萬歐元的紀錄新高，按年增長297.5%。匯報銷售淨額增長12.9%至6964萬歐元，在可比基礎上銷售增長18.6%。不派中期息。

Omicron變種病毒突襲，歐舒丹副主席兼行政總裁André Hoffmann承認Omicron病毒令人憂慮，惟這對集團主要經營市場影響不大，雖然部份地區已宣布旅遊限制或封城，但消費者消費習慣已經改變，集團綫上渠道強勁，即使於綫下購物受到限制，消費者仍可在綫上購物。

André Hoffmann稱，雙11及黑色星期五的銷售表現良好，為聖誕節帶來好的開始，並指禮品套裝及聖誕倒數月曆非常受歡迎，驅動強勁的節日旺季。

歐舒丹透露，集團在雙11期間的銷售錄得雙位數的增長，於天貓平台按年增近45%，於JD.COM則升逾9成，至於美國的黑色星期五，期內銷售按年升42%，並超越兩年前的銷售約8%。

料香港全年同店銷售增長中單位數

對於香港市場，管理層指，10及11月的銷售非常強勁，有雙位數的增長，截至11月21止一個月，同店銷售升18%至19%，預期香港市場今財年的同店銷售有中單位數增長。

歐舒丹指，上半財年整體增長主要由中國、香港（包括亞洲旅遊零售業務的貢獻）、英國及巴西推動，按固定匯率計算，分別增長23.2%、64.2%、13.8%及81.3%。

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歐舒丹毛利率減少2.4個百分點

歐舒丹毛利率減少2.4個百分點至79.7%，主要由於美國附屬公司L’Occitane，Inc.的一次性終止綜合入賬，以及因批發及旅遊零售銷售反彈而轉變的渠道組合。期內經營溢利達7890萬歐元，佔匯報銷售淨額的11.3%。

撇除不再將美國附屬綜合入賬的會計影響，歐舒丹上半財年銷售淨額為7.25億歐元，按匯報匯率計算增長17.6%，按固定匯率計算增長18.6%，主要由於疫情限制措施結束及零售人流恢復正常。

零售地點總數減少14個

歐舒丹稱，零售、旅遊零售、批發渠道均出現強勁反彈。儘管零售店重新開張，但線上渠道仍然強勁，佔整體銷售額的33.1%。零售地點總數由今年3月底的3,088個，減至9月底的3,074個，減少14個地點或0.5%。自營零售店數量由3月底的1,523間，減至9月底的1,501間，淨減少22間或1.4%。

集團於上半財年策略性關閉表現欠佳的店舖，包括根據第11章重組計劃在美國關閉的14間店舖。

André Hoffmann預期，全年將淨關25至30間店，但ELEMIS則會開店，於中國、新加坡、馬來西亞、阿聯酋及俄羅斯開設旗艦店，下半財年亦進軍日本、台灣及韓國市場。

（第二版新增管理層言論）

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