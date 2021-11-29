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【業績│零售股】L'OCCITANE上半財年純利升近3倍至5989萬歐元的新高　香港貢獻大增64%

股市 17:06 2021/11/29

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【業績│零售股】L'OCCITANE上半財年純利升近3倍至5989萬歐元的新高　香港貢獻大增64%

L'OCCITANE歐舒丹 （00973） 公布，截至9月底止中期純利達5988.8萬歐元的紀錄新高，按年增長297.5%。匯報銷售淨額增長12.9%至6964萬歐元，在可比基礎上銷售增長18.6%。不派中期息。

歐舒丹指，上半財年整體增長主要由中國、香港（包括亞洲旅遊零售業務的貢獻）、英國及巴西推動，按固定匯率計算，分別增長23.2%、64.2%、13.8%及81.3%。

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歐舒丹毛利率減少2.4個百分點

歐舒丹毛利率減少2.4個百分點至79.7%，主要由於美國附屬公司L’Occitane，Inc.的一次性終止綜合入賬，以及因批發及旅遊零售銷售反彈而轉變的渠道組合。期內經營溢利達7890萬歐元，佔匯報銷售淨額的11.3%。

撇除不再將美國附屬綜合入賬的會計影響，歐舒丹上半財年銷售淨額為7.25億歐元，按匯報匯率計算增長17.6%，按固定匯率計算增長18.6%，主要由於疫情限制措施結束及零售人流恢復正常。

零售地點總數減少14個

歐舒丹稱，零售、旅遊零售、批發渠道均出現強勁反彈。儘管零售店重新開張，但線上渠道仍然強勁，佔整體銷售額的33.1%。零售地點總數由今年3月底的3,088個，減至9月底的3,074個，減少14個地點或0.5%。自營零售店數量由3月底的1,523間，減至9月底的1,501間，淨減少22間或1.4%。

集團於上半財年策略性關閉表現欠佳的店舖，包括根據第11章重組計劃在美國關閉的14間店舖。

相關文章：【業績｜零售】L'OCCITANE上季銷售按年升13%　中國貢獻最大、香港增長最快

相關文章：【業績｜零售】L'Occitane歐舒丹上季收入增28%　香港業務增1.3倍

港股 業績公布 L'OCCITANE（00973） 純利 批發 零售 中國 香港

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