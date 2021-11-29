【賄賂指數】全球商業賄賂風險指數2021出爐 香港再跌5位排第25

美國反賄賂標準制定組織「TRACE」發布了《2021年全球賄賂風險指數》，指數評估全球194國家及地區，若得分愈低，顯示該國的賄賂風險愈低。結果指賄賂風險最低的地區為丹麥，香港排名從2019年的第10名降至第20名，今年再跌5位，排第25名，為亞洲區第5。

「TRACE」從4個面向評估企業在全球各地面臨賄賂風險的可能性，分別為「企業和政府互動」、「社會反賄賂嚇阻和執法」、「政府透明度」，以及「公民社會監督能力」。

在2021年全球賄賂風險指數報告中，賄賂風險由低至高排名，丹麥賄賂風險分數僅2分，為全球最低、名列第一；第2至5名依序為挪威、瑞典、芬蘭及新西蘭。風險最高5國分別是北韓、土庫曼、厄立特里亞、委內瑞拉及索馬利亞。

亞洲區方面，台灣在2021年度賄賂風險指數報告中得分為17分，排在第15名，為亞洲表現最佳，之後是世界排名第18位的日本、新加坡排第19名、南韓排第21名。換言之，香港排第25名，是亞洲區第5位。

香港在「企業和政府互動」的細分排名最高，為全球第7位，主要是政府干預市場的情況較少、外界對賄賂的期望較低，以及政策負擔非常低。在其他細分方面的表現則未算突出，「社會反賄賂嚇阻和執法」、「政府透明度」，以及「公民社會監督能力」的全球排名分別在第29、26，以及42位。整體上評價仍算良好。

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責任編輯：龍紀瑩

