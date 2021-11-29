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【Omicron變種】日本再封關 香港飛抵需在指定地點隔離

環球社會熱點 17:26 2021/11/29

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南非新發現新冠肺炎變種病毒Omicron，多國為防疫情傳入實施限制措施。日本首相岸田文雄宣布，周二起禁止所有外國人入起。從14個Omicron變種相關地區返回日本的民眾，需接受隔離。岸田文雄指，措施屬臨時性質。

福西：美國用盡一切應對Omicron變種 封城仍太早 【下一頁】

日本上周已因Omicron變種疫情，宣布禁止南非等9個非洲國家航班入境。日本周一（29日）再收緊措施，岸田文雄宣布周二（30日）午夜凌晨0時起，全面禁止外國人入境，暫定為期1個月。日本國民若從已發現Omicron變種感染的14個國家或地區，包括英國及德國等返回日本後，亦需接受嚴格的隔離措施。周三（12月1日）起，每日入境人數亦由5,000人降至3,500人。

岸田文雄表示，Omicron變種病毒在歐洲等地擴散，更有向全球蔓延的趨勢。回國日本公民及外國居民無論是否接種疫苗，一律需隔離14日。若從9個禁飛非洲國家及安哥拉（Angola）回國，頭10日需在政府指定設施內接受隔離，來自英國、以色列、荷蘭及意大利人士則是頭6日，而來自德國、澳洲及香港等國家或地區則只需頭3日。

入境英國新冠PCR檢測加價 最貴1600蚊 【下一頁】

岸田文雄在與旅遊業人士會面時表示，完全了解Omicron變種病毒需2至3周，甚至1個月的時間。他強調，宣布措施僅屬臨時措施，並透露日本國內未有Omicron變種確診病例。但1名來自納米比亞（Namibia）的男子周日（28日）入境後，新冠病毒檢測呈陽性反應，當局仍在檢測樣本確認是否感染Omicron變種。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》【按此即睇】南非變種病毒有幾嚇人 資金四散有貨好快走？ 

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責任編輯：李俊儀

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