【新冠疫苗】英國料全面開放成人接種第3針

英國的新冠疫苗第3針接種年齡範圍，早前已擴大至40歲或以上民眾。英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）正在研究擴大接種年齡範圍至18歲或以上，料最快周一（29日）宣布全面開放所有成人打第3針，及縮短接種第2針與第3針的相隔時間。

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英國目前僅開放40歲或以上民眾、前線醫務人員及長期病患等免疫力較弱人士接種第3針。

天空電視台（Sky News）周一較早時引述英國衛生部國務大臣阿格（Edward Argar）指，政府預計在數小時内會收到JCVI，關於擴大第3針接種年齡範圍、縮短接種第2針與第3針的相隔時間方面的意見。

阿格表示政府仍在等候JCVI專家的意見，並會仔細審視以作出決定。

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JCVI副主席哈恩登（Anthony Harnden）形容，第3針接種年齡範圍並縮短接種第2針與第3針的相隔時間是明智策略（sensible strategy）。

他又表示會較之前預計的時間更早（earlier than we have previously envisaged），開放所有成人接種第3針。

雖然JCVI僅向政府提出建議，英國政府仍擁有最終決定權。但英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，他打算等候JCVI專家的建議。

而英國12歲至15歲人士目前只獲准接種單劑新冠疫苗，英媒指JCVI同時在考慮應否向他們提供第2針疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲