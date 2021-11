【新冠疫苗】英國料全面開放成人接種第3針

英國的新冠疫苗第3針接種年齡範圍,早前已擴大至40歲或以上民眾。英國疫苗接種及免疫聯合委員會(JCVI)正在研究擴大接種年齡範圍至18歲或以上,料最快周一(29日)宣布全面開放所有成人打第3針,及縮短接種第2針與第3針的相隔時間。

英國目前僅開放40歲或以上民眾、前線醫務人員及長期病患等免疫力較弱人士接種第3針。

天空電視台(Sky News)周一較早時引述英國衛生部國務大臣阿格(Edward Argar)指,政府預計在數小時内會收到JCVI,關於擴大第3針接種年齡範圍、縮短接種第2針與第3針的相隔時間方面的意見。

阿格表示政府仍在等候JCVI專家的意見,並會仔細審視以作出決定。

JCVI副主席哈恩登(Anthony Harnden)形容,第3針接種年齡範圍並縮短接種第2針與第3針的相隔時間是明智策略(sensible strategy)。

他又表示會較之前預計的時間更早(earlier than we have previously envisaged),開放所有成人接種第3針。

雖然JCVI僅向政府提出建議,英國政府仍擁有最終決定權。但英國首相約翰遜(Boris Johnson)表示,他打算等候JCVI專家的建議。

而英國12歲至15歲人士目前只獲准接種單劑新冠疫苗,英媒指JCVI同時在考慮應否向他們提供第2針疫苗。

責任編輯:鄭錦玲