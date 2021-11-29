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【新冠疫情】景順：投資者無須恐慌變種病毒Omicron　市場不大可能像2020年年初

股樓投資 17:35 2021/11/29

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南非發現新變種病毒Omicron，景順環球市場策略師團隊預計市場要等上幾周時間才能獲得有關Omicron及疫苗的足夠訊息。但指出即便現有疫苗無效，亦無須恐慌，因醫藥公司已表示，其有信心能夠調整疫苗成分，以預防Omicron變種病毒，這意味著不會再回到2020年的「黑暗時刻」。

新變種病毒令投資者陷入恐慌，認為將會發生最糟糕的情況。股市遭大幅拋售，石油及加密貨幣亦未能倖免遇難。隨後，股市似乎見反彈之勢。因為投資者擔心，一旦現有疫苗無法預防新變種病毒，那麼世界許多地區將恢復封鎖，這會引發最壞的情景。 許多主要經濟體正經歷寒冬，而且部分尚未發現Omicron的歐洲國家已提前實施封鎖，情況或許十分嚴峻。

【券商點睇】券商估新冠變種病毒株衝擊短暫 布局A股良機　【下一頁

對此，策略師認為，投資者可保持現有配置，而且任何持續的拋售都可被視作買入的良機。儘管市場不大可能像2020年年初一般下跌，但最近週期性資產強勢上漲表明仍有很大的修正空間。受負面影響最大的可能是工業品、股票及房地產等資產。鑑於歐洲已陷入新一波疫情並開始實施封鎖，加上歐洲發現眾多新變種病毒確診病例，歐洲股票或表現最為遜色，可能在上周五（26日）下跌4-5%的基礎上進一步下跌5-10%。

景順相信，最易受影響的板塊為旅遊及消閒（包括酒店）、基礎資源及一般零售業。而受到較好保護的板塊包括科技、健康護理及公用事業。股票因素方面，策略師相信低波幅或表現最優。而縱觀各個資產類別，策略師認為政府債券、黃金、投資級別信貸及現金可望表現最佳。

【2022年部署】中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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