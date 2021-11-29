【Windows】擔心壟斷市場？　逾30間公司向歐盟抗議Windows系統搭售Teams及OneDrive

▲ 德國雲端檔案代管服務商Nextcloud早前向歐盟提出抗議，控訴微軟Windows搭售OneDrive及Teams等服務，吸引用家登入，並將資料提供給公司。這變相限制消費者的選擇，且築起競爭高牆，另有30間企業也加入聲援Nextcloud。

Windows一般內置Teams及OneDrive，而德國雲端檔案代管服務商Nextcloud早前向歐盟提出抗議，控訴微軟Windows搭售OneDrive及Teams等服務，吸引用家登入，並將資料提供給公司。這變相限制消費者的選擇，且築起競爭高牆，另有30間企業也加入聲援Nextcloud。

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Nextcloud指出，微軟將Microsoft 365擴大到各種服務與產品上，包括Windows在內。其中，Teams已是Windows 11的預設服務，而使用者需要儲存檔案時，微軟就會彈出OneDrive服務，令其他SaaS服務難以競爭。

根據統計，包括微軟、Google及Amazon在歐盟市場的佔有率已達到66%，而當地服務供應商的市佔率則由26%跌至16%。他們認為歐盟必須制止該銷售手法，如同微軟在90年代於Windows中搭售IE，導致其壟斷瀏覽器市場。

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Nextcloud指出，微軟以其守門人的角色，不斷地擴張勢力，推動更多使用者進入其生態系統，導致愈來愈多歐盟的同業無法競爭。Nextcloud此舉得到超過30間歐洲科技同業支持，如協作軟件供應商Abilian、雲端代管供應商Aqua Ray、身分管理解決方案供應商DAASI International等。

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記者：廖淑瑩